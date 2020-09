De eerste dag van Steven Defour bij KV Mechelen: "Het is speciaal om hier terug te zijn"

Steven Defour trainde vandaag nog niet mee met de groep van KV Mechelen, maar hij was wel op de club. De centrale middenvelder gaf aan dat het speciaal is om terug te zijn bij de club waar hij al in het verleden heeft gevoetbald.

Steven Defour ging normaal gezien vanaf vandaag meetrainen met de groep, maar de plannen waren gewijzigd, waardoor hij pas morgen mee zal trainen. De centrale middenvelder was vandaag wel al op de club om lactaattesten af te leggen. In een interview bij Het Laatste Nieuws gaf Defour meer uitleg. "Of het speciaal is om hier terug te zijn? Sowieso", aldus Steven Defour.