Verdriet kent geen kleuren, gouden pikken en Antwerpse veerkracht vs Derrick, Dennis en de eeuwige VAR

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Pijn kent geen kleuren

Club won de Brugse derby van de Vereniging, maar uiteraard was het echte hoogtepunt eigenlijk al voor de echte aftrap. Miguel Van Damme kreeg een eerbetoon.

De goalie van Cercle heeft opnieuw leukemie en pijn of verdriet kennen in het voetbal geen kleuren. Het leverde pakkende beelden op. Wij posteerden hem ook als eerbetoon al in ons team van de week, lees het hier nog eens na.

Antwerpse veerkracht

De clubs uit de provincie Antwerpen deden het collectief goed op speeldag 7. Antwerp kwam op achterstand tegen Kortrijk, maar zette de scheve situatie helemaal recht - met dank ook aan Refaelov onder meer.

Beerschot deed hetzelfde in zijn thuiswedstrijd van het afgelopen weekend, terwijl KV Mechelen de rug wist te rechten na moeilijke weken - met de schlemiel van enkele weken terug Vranckx in de hoofdrol. Drie belangrijke zeges werden het zo voor de de drie teams, die opnieuw de wind in de zeilen hebben.

Gouden pikken

Met dank ook aan de coaches, die op de juiste momenten de juiste spelers wisten tussen de lijnen te brengen om het verschil te maken. De gouden pik van Louis van Gaal, u weet wel ...

Een aantal voorbeelden: Brogno maakte het verschil voor Beerschot als invaller, Refaelov en co ook voor Antwerp na de wissels. Bij Standard zagen we Muleka in zijn invalbeurt meteen scoren en zo waren er nog wel wat momentjes dit weeekend.

FLOP

Aus der reihe ... De ene crimireeks is de andere niet en Derrick vonden wij al nooit het neusje van de zalm. Het ging vaak zo traag en nergens naartoe.

Toch was het zaak om wakker te blijven, tot de zaak plots werd opgelost. In het geval van Luckassen werd er echter niets opgelost. Alweer een domme fout achterin, alweer puntenverlies voor Anderlecht. En de toppers moeten er nog aankomen ...

Emmanuel Dennis

Niet elke invaller liet positief van zich spreken het afgelopen weekend. Emmanuel Dennis was een schim van zichzelf.

Je hebt transferitis, transferitis en dan heb je wat Emmanuel Dennis vermoedelijk heeft. Een totale vorm van apathie. Zonde voor zo'n wereldspeler.

Wat baten VAR & bril ...

Bam! Voor de zoveelste keer liep het verkeerd dit seizoen. De VAR is toch een mooie uitvinding hoor, maar hij moet natuurlijk werken. En goed werken ...

En ook dit weekend was het weer zover. In de Brugse derby kwam hij tussen waar hij niet moest tussen komen, in AA Gent - OH Leuven waren er ook enkele dubieuze fasen. De arbitrage en de VAR moeten hun niveau dringend opkrikken, simpel.