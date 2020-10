Belgische globetrotter gaat in Zuid-Afrika aan de slag

Patrick Aussems (55) gaat een nieuw avontuur aan in Afrika en doet dat in een land waar hij nog niet gewerkt heeft. De ex-coach van Simba SC trainde al in Tanzania, Soedan, Congo, Benen en Kameroen.

Nu gaat hij aan de slag bij Black Leopards FC. Hij tekende een driejarig contract bij het team dat uitkomt in de Zuid-Afrikaanse Premier Soccer League.

CONFIRMED



Black Leopards boss David Thidiela has confirmed to #FARPost that the club has appointed Patrick Aussems as their new coach on a 3-year deal.



Full story on our App. pic.twitter.com/YRRpZ3mNrt