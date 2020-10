OFFICIEEL: Antwerp heeft beet en haalt speler binnen

Het is geen geheim dat Antwerp nood heeft aan nog wat extra creativiteit. De club wil dan ook nog enkele zaakjes doen met de nakende transferdeadline. Nana Ampomah is een van de spelers die in beeld is.

Antwerp heeft beet. Met Benavente is er een nieuwe speler toegevoegd aan het arsenaal van spelers van Ivan Leko. Welkom Cristian Benavente! ✍️



Lees meer 👉 https://t.co/vnjbaxnB5g@CBBDix#COYR #RAFC #transfer pic.twitter.com/mJ2wm7GMe2 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) October 1, 2020 Hij wordt gehuurd van het Egyptische Pyramid met aankoopoptie. Dat laat The Great Old nu ook offiiceel weten. En Ampomah? Vorige week kon u op Voetbalkrant.com al lezen dat Nana Ampomah graag weg wil bij Fortuna Düsseldorf, zeker nu de club in de 2. Bundesliga uitkomt. Het Duitse Bild sprak toen van interesse vanwege Club Brugge en Antwerp FC. Die interesse werd donderdag bevestigd door Gazet van Antwerpen. De vraagprijs bedraagt volgens de krant zo'n 3 miljoen euro, een bedrag dat te hoog zou liggen voor de Great Old. De club hoopt dat Fortuna de prijs van de ex-smaakmaker van Waasland-Beveren nog zal laten zakken.