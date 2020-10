Standard-verdediger krijgt mogelijk zijn wens: Italiaanse eersteklasser Sampdoria toont belangstelling

De kans is weer wat groter dat Standard één van zijn defensieve pionnen ziet vertrekken. Een uitgaande transfer voor Kostas Laifis zit immers in de pijplijn. Er is nu ook concrete interesse voor hem van een ploeg in de Serie A en dat is Sampdoria.

De 27-jarige Laifis is bezig aan zijn vijfde seizoen op Sclessin en lonkt stilaan naar een nieuwe uitdaging. Dat zou dan wel een stap hogerop moeten zijn. De Cyprioot rekent erop dan naar een grote competitie in Europa te kunnen. Bijna vijf miljoen Zijn volgende bestemming kan wel eens Italië zijn, want volgens La Dernière Heure is Sampdoria de ploeg die het meest aandringt. De ploeg uit Genua zou bijna vijf miljoen euro veil hebben voor Standard. Het is dan natuurlijk de vraag of de Luikenaars dit een correcte prijs vinden. Laifis ligt nog een jaar onder contract bij Standard, dat overigens wel al een vervanger op het oog heeft. De Noor Hanche-Olsen, momenteel speler van Stabaek, zou diens rol kunnen overnemen.