'Anderlecht wil nog twee spelers verpatsen'

In België is de transfer deadline achter de rug, maar in het buitenland is er hier en daar wél nog een zaakje mogelijk. En dus kunnen er aan uitgaande zijde wél nog deals worden gesloten.

Onder meer in Portugal is de transfermarkt nog open. En dus is het nog altijd mogelijk om deals te doen met Belgische clubs. Milic & Sanneh Zo is Anderlecht volgens La Dernière Heure nog steeds op zoek naar uitgaande oplossingen voor een aantal verdedigers. Antonio Milic en Bubacarr Sanneh mogen allebei zeker nog vertrekken bij paars-wit volgens de krant, benieuwd of ze nog een oplossing vinden.