🎥 Is Massimo Bruno binnenkort terug op het veld te bewonderen? Hij werkt hard aan zijn terugkeer

Charleroi heeft er een actieve transferzomer opzitten, maar binnenkort zou er nog een versterking kunnen bijkomen. Massimo Bruno is namelijk goed op weg om terug te keren. De middenvelder van de Carolo's liep in februari een zware blessure op, maar Charleroi toonde in een filmpje dat Bruno veel progressie aan het maken is. 👀 Mais qui voilà ?! #RCSC #WorkInProgress pic.twitter.com/7fpS4ZsUgv — RCSC Officiel (@SportCharleroi) October 8, 2020