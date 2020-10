📷 Maehle heeft de mislukte overstap naar Marseille nog niet verteerd en uit andermaal zijn onvrede

Dat Joakim Maehle niet was opgezet met zijn afgesprongen transfer naar Olympique Marseille liet hij duidelijk merken. De Deen was boos en reageerde op sociale media en met een doelpunt bij de Deense nationale ploeg.

Denemarken zette donderdagavond de Faeroër Eilanden makkelijk opzij met 4-0. Het derde doelpunt werd gemaakt door Joakim Maehle, de rechtsachter van Racing Genk die op het laatste moment een toptransfer naar Olympique Marseille zag afspringen.

Daags na die mislukte deal liet hij zijn onvrede blijken. "No words (geen woorden voor)", klonk het dinsdag en na zijn goal voor Denemarken kwam hij nog eens terug op de afgeketste deal.

"Only one answer (het enige antwoord)", postte Maehle op zijn instagramverhaal, samen met een boze emoticon. Hij heeft het duidelijk nog niet verteerd en het is uitkijken naar zijn reactie als de vicekapitein terug bij KRC Genk is...