Van Houwaart en Rensenbrink tot Lang: de 28 Nederlanders in loondienst van Club Brugge, met hoogte- en dieptepunten

Met Noa Lang heeft Ruud Vormer er opnieuw een landgenoot bij in de selectie van Club Brugge. De winger is de 28e Nederlander in loondienst van blauw-zwart. In het verleden waren er al meevallers en tegenvallers met hopen binnen het oranjelegioen van Club Brugge. Een overzichtje.

De eerste twee Nederlanders in loondienst van Club Brugge zijn twee toppers die we ook in de huidige tijden zeker nog met naam en toenaam kennen: Robbie Rensenbrink en Henk Houwaart kwamen in 1969 aan op Olympia.

Beiden bouwden daarna nog een erg rijke carrière uit: Rensenbrink bij Anderlecht, Houwaart als coach van onder meer Kortrijk, Cercle Brugge, Club Brugge, Gent, Aalst, Antwerp en - vooral - Harelbeke toch wel. Ze waren de eersten in een lange rij.

Veenstra, de onfortuinlijke Rijnders (op 28-jarige leeftijd overleden aan een hartaandoening), Nieuwenburg, Geels, Verstraaten, Barth, Houtman en Verhoosel kwamen allemaal in de jaren '70, in de jaren '80 kregen we Teuben, Spelbos, Carbo, Van Wijk (die we vooral als trainer later nog kenden bij heel veel clubs), Booy (idem) en Galjé.

Na Eijkelkamp (op Jan Breydel van 1993 tot 1995) viel het vijftien jaar stil in Brugge qua Nederlandse inbreng, maar sindsdien duiken er toch steeds meer Nederlanders opnieuwe op. De eerste van de "nieuwe lichting" was Ryan Donk, die vier jaar (2009-2013) bleef en daarna naar Turkije trok.

De volgende was ... Ruud Vormer, die ondertussen al zes jaar bij blauw-zwart speelt en hét succesverhaal is van de nieuwe lichting. Hij zag ondertussen toch ook al flink wat landgenoten de revue passeren: Denswil was een succesverhaal, sommige anderen waren dat minder.

Van Rhijn bleef maar één seizoen, ook Acolatse, Clasie en Immers konden zich niet doorzetten. Vermeer kwam als bankzitter, maar kreeg uiteindelijk toch zijn kans door het grote doelmannenprobleem bij Club. Lang bleef ook hij echter niet.

28e Nederlander

Met Danjuma en Amrabat kwamen Nederlanders 26 en 27. Op de eerste werd binnen dertien maanden een meerwaarde van dik tien miljoen euro gemaakt, de tweede was een minder succesverhaal - hij werd verpatst aan Hellas Verona.

En nu dus Noa Lang, die overkomt van Ajax Amsterdam met een dikke, verplichte aankoopoptie. Een grote gok, maar als Dennis na dit seizoen vertrekt voor een veelvoud, dan is het interessant dat ze nu al een jongeling hebben die enkel maar in marktwaarde kan stijgen.