Hoe zou het nog zijn met 'Operatie Propere Handen'? 'Mogelijk heet najaar op komst'

'Operatie Propere Handen' sloeg in het voorjaar van 2018 in als een bom in de Belgische voetbalwereld.

Oorspronkelijk werd gehoopt in het voorjaar van 2020 al met een definitief afgerond onderzoek naar de raadkamer te kunnen, maar dat was te snel. Laatste ondervragingen Vorige week werd nog een laatste keer gesproken met Veljkovic, een van de spilfiguren in het onderzoek van het parket. Volgens Het Nieuwsblad is het onderzoek daarmee nu wél afgerond en zou er de komende weken of maanden een rapport kunnen worden doorgestuurd. Dan komen de mensen die met Veljkvoic en/of Bayat handelden te weten welke straffen er tegen hen zal worden gevorderd. Volgens de krant zou het wel eens een heet najaar kunnen worden.