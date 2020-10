Yves Vanderhaeghe knipoogt naar Lamkel Zé: "Ik zou wel met hem kunnen werken"

Yves Vanderhaeghe staat al geruime tijd aan het roer bij KV Kortrijk en behield het vertrouwen toen de ploeg het op het veld even liet afweten. De West-Vlaming pakte zijn kleedkamer aan en kreeg de boel weer op de rails.

In een interview met Sport/Voetbalmagazine had Yves Vanderhaeghe het over een moeilijk karakter in de kleedkamer. Didier Lamkel Zé, zeker geen heilig boontje, past zeker in dat plaatje.

Teasen

"Ik zal altijd blijven werken met wie er is. Ik heb nog nooit geweigerd met iemand te werken die nog waarde had voor de club", aldus Vanderhaeghe in S/VM. En dat is van toepassing op Lamkel Zé bij RAFC. Sportief absoluut een meerwaarde, maar een mogelijk probleem voor de kleedkamer.

"Ik denk wel dat ik met hem zou kunnen werken. Ik zou proberen hem te teasen, al moet je ook niet té veel Lamkel Zé's hebben, natuurlijk", besloot Vanderhaeghe. Die opmerking is de Kameroener overigens niet ontgaan.

Misschien een uitleenbeurtje vanaf de winterstop als hij nog maar eens naar de B-kern wordt verwezen?