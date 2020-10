Leko heeft het er helemaal mee gehad: "Nog nooit meegemaakt in het profvoetbal"

De kans dat Didier Lamkel Zé de komende weken nog veel kansen krijgt van Ivan Leko varieert van heel klein tot nihil. De Kameroener heeft de spreekwoordelijke druppel in de emmer laten vallen.

Maandag, na zijn internationale opdrachten, stuurde hij zijn kat naar de training. "‘What is this?’ denk je dan. Sorry, maar dat heb ik nooit meegemaakt in al die jaren profvoetbal. Hij komt gewoon wanneer hij wil", aldus Leko bij HLN.

Leko lijkt de Kameroener nu helemaal opzij te schuiven. Hij zit intussen ook weer bij de B-kern. "We maken allemaal fouten, komen allemaal al eens te laat, maar een normale mens belt dan, of zegt sorry en probeert beter te doen in de toekomst. Maar hij... Vier maanden gaf ik hem alles, gaven de andere spelers hem alles. Ik ben ook niet stom hé.”