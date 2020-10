Michiel Jonckheere deze keer wél beslissend voor KV Kortrijk en benadrukt het positieve

Twee weken geleden had Michiel Jonckheere nog dé kans gemist om Kortrijk tegen STVV de drie punten te bezorgen. In Mechelen vond de ex-speler van Oostende de weg naar doel en zo lag hij mee aan de basis van de ommekeer.

Het moest allemaal snel gaan nadat de voorzet van Dewaele voor doel kwam en dat kwam Jonckheere wel goed uit. "Deze keer kon ik er niet bij nadenken, dat was misschien mijn geluk. Iedere wedstrijd heb ik wel al een kans gehad. Met iets meer efficiëntie gaan er zeker nog meer doelpunten volgen."

Middenvelders die mee in de box komen: het kan één van de troeven zijn van Kortrijk in het verdere verloop van het seizoen. "We hebben wel veel middenvelders van hetzelfde type. Infiltraties vanuit het middenveld kan één van de gevaarlijkste dingen zijn in voetbal. Dan moeten er wel voorzetten komen en combinaties gemaakt worden."

Je pakt punten op moeilijke verplaatsingen

Bij Kortrijk waren ze zich er wel van bewust dat het geleverde spel op het veld van Mechelen niet geweldig was, ondanks de overwinning. Jonckheere bekeek het toch vooral langs de goeie kant. "Je pakt punten op moeilijke verplaatsingen. Dat is positief. Ik denk dat we naar boven moeten kijken. We moeten niet te veel meegaan in te zeggen dat het spel beter moet. Het kan alleen maar beter."