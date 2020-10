Wie geraakt er nog wijs uit? Wanneer is het hands en wanneer niet? Dit zijn de fases van dit weekend

En? Kan u nog volgen? De scheidsrechters stonden dit weekend weer in de schijnwerpers tijdens Standard-Club Brugge en Anderlecht-OHL. Inzet van de discussie: wanneer is het nu precies hands en penalty in de zestien. De refs volgden de regels, maar zijn die niet gewoon te ingewikkeld?

Geen kat die er nog iets van snapt. Je moet het reglementenboek er al gaan bijpakken om te zien of het nu wel klopt wat er beslist werd. Naar de letter van de wet hadden zowel Nicolas Laforge en Bram Van Driessche gelijk in hun beslissingen. Waarschijnlijk gaat het Referee Department ook in die aard communiceren.

Op 19 november hebben we een afspraak met Bertrand Layec, de scheidsrechtersbaas. Tijdens die ontmoeting gaat de man toch eens moeten uitleggen waarom er nu zoveel regels aan te pas komen. Zelfs de refs en de VAR zijn het er niet meer over eens wanneer het nu wel of niet penalty is.

Wat is onnatuurlijk groter?

Zaterdagavond in Luik bijvoorbeeld. Ref Laforge wees kordaat naar de stip nadat Mats Rits het leer via het lichaam op de arm had gekregen. Via het lichaam op de arm... Normaal is dat toch geen penalty? Toch wel! Volgens de regels is een aangeschoten bal die via het lichaam op de arm komt geen penalty, behalve... als je het lichaam onnatuurlijk vergroot.

Rits beschermde in een natuurlijke reflex zijn gezicht, maar vergrootte daarmee 'onnatuurlijk' zijn lichaam. Letter van de wet: penalty. Dat de grensrechter en de VAR het er mogelijk niet mee eens waren, is niet noodzakelijk doorslaggevend, want de hoofdscheidsrechter heeft nog steeds de eindbeslissing.

Steunarm

En dan de fase met Derrick Tshimanga in Anderlecht. Tau wilde voorzetten en Tshimanga kreeg de bal tegen de hand waardoor het leer van richting veranderde. Penalty? Nee, volgens het reglement moet de steunarm buiten beschouwing gelaten worden. Tshimanga viel en zocht steun met de arm waar de bal tegen kwam.

In deze gevallen is het geen hands

Als de bal door een arm of hand raakt die van het eigen lichaam/hoofd/voet komt of die komt van een speler die dichtbij staat.

Als de bal een arm of hand raakt die dicht bij het lichaam is en het lichaam niet onnatuurlijk groter maakt.

Als een speler valt en de bal aanraakt met een arm of hand die gebruikt wordt om de val te breken.

In deze gevallen is het hands