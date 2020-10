Dury zag zijn debutant hem mogelijkheden bieden: "Maar we speelden tegen Antwerp, niet tegen Poelkapelle"

Zulte Waregem ging in eigen huis onderuit tegen Royal Antwerp (1-3). Voorin had Francky Dury met Tomas Chory meteen een nieuwkomer in de basis gedropt. "Hoe zijn eerste match was?"

"Tomas gaf ons mogelijkheden die we in het verleden nog niet hadden", aldus Francky Dury in zijn analyse na het debuut van de boomlange Tsjechische spits. Nu moet hij ook mogelijkheden gaan bieden in de box "Hij gaf ons mogelijkheden met zijn werkkracht buiten de grote rechthoek. Nu moet hij ons ook mogelijkheden bieden in de box en zelf ook gaan scoren." "We speelden ook tegen Antwerp en niet tegen Poelkapelle. Ze hebben goede verdedigers uiteraard. Tomas moet tijd krijgen, na een week bij ons was dit al een degelijke prestatie. Dit kan voor hem vertrouwen geven richting een hoger rendement."