Jan Breydel davert, gouden Raphael en heel veel goals VS Anderlecht (alweer), Gent (alweer) en de VAR (alweer)

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Gouden Raphael?

Wat moet er nog gezegd worden van Raphael Holzhauser? Met twee doelpunten en een assist wist hij zijn team opnieuw naar groot succes te leiden in de Jupiler Pro League.

18 op 27 is het bilan zo van de troepen van Hernan Losada, amper een puntje minder dan de leiders Club Brugge en Charleroi. Indrukwekkend voor een promovendus en het voetbal is er ook gewoon naar.

Jan Breydel dendert

Eerlijk? Normaal gezien verwacht je niet meteen dat Cercle Brugge verantwoordelijk is voor een denderend Jan Breydel. De voorbije jaren keken we daarvoor vooral naar blauw-zwart, terwijl het qua groen-zwarte inbreng vaak huilen met de pet op was.

We zagen sinds de terugkeer van De Vereniging op het hoogste niveau nog nooit het team draaien zoals het dat nu doet. Paul Clement heeft een mooie balans in een jong, maar erg gretig team weten te krijgen. Waarbij er voor ieder wat wils is.

Attractieve speeldag

We hadden ook nog KRC Genk, Antwerp of nog wel wat teams of spelers apart kunnen belichten, maar we genoten alles bij elkaar toch wel van de hele speeldag. Alsof er ploegen nog een laatste keer hun fans iets wilden gunnen voor die - wie weet - opnieuw een paar weken thuis moeten blijven?

34 doelpunten kregen we al in acht wedstrijden. En dan gaat Oostende tegen Waasland-Beveren voorlopig niet door. Wie weet hoeveel goals daar nog hadden kunnen vallen.

FLOP

Anderlecht geeft het weg

Als Anderlecht aan de leiding staat in een wedstrijd, dan weet je dat er nog wel iets kan gebeuren. Het was tegen OH Leuven niet anders.

Alweer werd een (dubbele) voorsprong te grabbel gegooid, dat is dan al de vierde keer dit seizoen. Als dat niet zou gebeurd zijn, dan stond paars-wit inmiddels zelfs al aan de leiding. Zegt genoeg ...

AA Gent geeft het in cadeauverpakking

Een nieuwe coach is niet altijd meteen de oplossing. Dat weten ze bij Gent na het ontslag van Jess Thorup en de korstondige stint van Laszlo Bölöni al langer dan vandaag. Wim De Decker is coach drie, hij ging voor defensieve stabiliteit en minder tegengoals zorgen.

Maar ook hij is geen wonderdokter. De Buffalo's blijven balans zoeken en vooral niet vinden, tegen Cercle Brugge vlogen er opnieuw vijf tegen de touwen. Sommige daarvan echt wel in geschenkverpakking ...

Wat baten VAR en bril ...

Hoeveel echt foute beslissingen er dit weekend werden genomen? Daar willen we ons niet over uitlaten. Maar: de consternatie blijft.

Handspelregels die niemand begrijpt, VAR-tussenkomsten die niemand begrijpt, fopduiken die niet worden bestrafd, ... Er is stilaan VAR-moeheid aan het onstaan. En we kunnen het de supporters eigenlijk niet langer kwalijk nemen.