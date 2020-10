Debat van de week: code rood/fase 4: trekken we er niet beter (even) de stekker uit?

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we graag verder over de coronamaatregelen. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u al de vraag rond het amateurvoetbal, dat toch tussen hangen en wurgen bezig is met veel afgelaste wedstrijden tot gevolg afgelopen weekend. U was toen al voorstander van het amateurvoetbal ook in eerste nationale stil te leggen - wat ook de spelers zelf eigenlijk willen.

Maar: ondertussen zijn bij Waasland-Beveren en RWDM enorme uitbraken van het coronavirus gebeurd, terwijl ook Mechelen, Standard en Club Brugge zwaar getroffen werden.

Voortschrijdend inzicht?

En vorige week was al 15% onder jullie ook gewonnen voor een tijdelijke stopzetting van het profvoetbal, terwijl er ook nog velen liever geen (of veel minder) fans zouden zien.

Met de nieuwe maatregelen voor de horeca en dergelijke meer indachtig willen we graag verder gaan op dat voortschrijdend inzicht. Is het een week later wél opportuun om misschien gewoon de stekker even uit het profvoetbal te halen? Aan de huidige besmettingsgraden is het toch al te gek om verder te doen, lijkt het wel.

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!