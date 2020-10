Geloof in eigen talent! Oyen en Arnstad bij de allerjongsten in Europa

Voetbalobservatorium CIES stelde een top-10 samen van de allerjongste spelers die in de huidige jaargang van de tien grootste Europese competities al hun kans kregen. De Jupiler Pro League komt daarvoor in aanmerking met haar 8e plaats, voor Oekraïne en Nederland.

Het gaat overigens over de leeftijd waarop de spelers dit seizoen een eerste keer speelminuten kregen.

Youngest players fielded this season in the 10 best-ranked European leagues: 3 🇫🇷 @Ligue1UberEats players in the top 5⃣, among which much awaited @rayan_cherki from renowned @OL academy 👏@BellinghamJude & Florian #Wirtz also in the top 1⃣0⃣ More data ➡️ https://t.co/P0OhpxlPv7 pic.twitter.com/3abOMkf4hr