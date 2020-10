KV Kortrijk ziet recette tegen Anderlecht in rook opgaan: "Met of zonder fans, het is belangrijk dat het voetbal op zich blijft doorgaan"

Het Overlegcomité besliste gisterenavond dat er opnieuw geen toeschouwers meer toegelaten zijn in onze stadions. Dat betekent een flinke streep door de rekening van enkele teams. Het eerste slachtoffer is KV Kortrijk.

De Kortrijkzanen ontvangen vanavond Anderlecht in het Guldensporenstadion. Een wedstrijd die traditoneel veel volk trekt en dus mislopen de Kerels heel wat ticketinkomsten. KV Kortrijk-voorzitter Ronny Verhelst begrijpt desalniettemin de beslissing van de regering.

“Wij zijn ervan overtuigd dat met toeschouwers spelen met het huidige protocol, dat afgestemd is met de politiek, nog had gekund", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Maar als je de cijfers ziet evolueren, moeten we allemaal wat bijdragen. De volksgezondheid primeert.”

Over hoeveel misgelopen inkomsten het precies gaat, wil de voorzitter niet zeggen: “Het hangt vooral af van hoeveel toeschouwers er normaal gezien komen. Voor KV Kortrijk is het minder. Ik wil daar nu niet over klagen. Er zijn nog sectoren die getroffen zijn.”

Lichtpuntje in donkere tijden

“Met of zonder fans, het is belangrijk dat het voetbal op zich blijft doorgaan. Dat kan in deze donkere tijden de mensen nog vermaak en ontspanning bieden en dat speelt toch ook een rol. We moeten de mensen toch nog ook iets gunnen?”