Anderlecht speelde oefenmatch tegen Charleroi: 16-jarige krijgt ook minuten

Geen wedstrijd voor Charleroi morgen door de coronagevallen bij Waasland-Beveren en dus zag Anderlecht zijn kans schoon om een oefenmatch te organiseren op Neerpede.

De spelers die gisteren in Kortrijk niet aan de bak kwamen mochten aantreden. Het duel eindigde op 0-0, maar opvallend was de invalbeurt van Mario Stroeykens. De 16-jarige middenvelder viel in.

Stroeykens verscheen ook al op de officiële teamfoto van de A-ploeg. Hij staat bekend als één van de grote talenten die nog in Neerpede rondlopen. Sowieso was het slechts een kwestie van tijd vooraleer hij eens zijn kans ging krijgen.

Basis: Wellenreuther; Arnstad, Luckassen, Kana, Lawrence; Cullen, Vlap, Ait El Hadj; Amuzu, Bakkali, Dimata

Ingevallen: Takidine, Colassin en Stroeykens