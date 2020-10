Club roteert voor competitiewedstrijd tegen Leuven

Club Brugge maakte zopas de opstelling bekend. Over de afgenomen testen van Mignolet, Kossounou en Krmencik zijn de resultaten nog niet bekend. Zij zijn er dus logischerwijze niet bij.

Na de wondermooie avond in Rusland neemt Club Brugge het vanavond op tegen OH Leuven. Matchwinnaar De Ketelaere krijgt rust en start op de bank, alsook Vormer en Dennis. Het zijn voorin dus Schrijvers, Lang en Badji die hun kans krijgen. Clement is immers al gekend voor zijn rotatiesysteem.

