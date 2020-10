De 'Gouden Drie' van OHL: quasi elke eersteklasser zou hen wel in hun ploeg willen

Daar staan ze dan: zesde met 18 punten nadat ze pas een week voor het begin van de competitie wisten of ze wel in 1A zouden spelen. OH Leuven heeft de volledige G5 al een peer gestoofd. Met dank aan hun supertrio!

Dat mag je letterlijk nemen! OHL heeft een doelpuntensaldo van 17-15 en bij alle 17 goals waren ofwel Xavier Mercier, Thomas Henry of Kamal Sowah betrokken. U leest het goed. Mathieu Maertens scoorde er twee op assist van Mercier en eentje op assist van Henry, Kotysch op assist van Mercier. De enige die scoorde zonder een assist was Duplus op Anderlecht. Maar weet u nog wie die vrije trap nam die Tau ongelukkig wegkopte? Jawel, Mercier.

De rest van de doelpuntenproductie namen ze zelf voor hun rekening. Mercier met vier goals en zeven assists, Sowah met vier goals en drie assists en Henry met vier goals en twee assists. Dan kan je gerust spreken van een gouden driehoek. De 20-jarige Sowah ontpopt zich trouwens tot een revelatie. De van Leicester gehuurde Ghanees dweilt zijn flank af en maakt verdedigers bijna aan het huilen.

Veel eersteklassers dromen van zo'n profiel

Henry is dan weer de targetspits waar veel eersteklassers van dromen. Groot, kopbalsterk, balvast en met vista. In 1B werd al gezegd dat hij te goed was voor de reeks en ook in 1A hebben veel defensies het er moeilijk mee.

Mercier is dan weer een spelverdeler die het spel perfect leest en ballen legt waar hij wil. De 31-jarige aanvallende middenvelder wordt beter met de jaren. Hij speelt al sinds 2016 in België, maar de Fransman is nog nooit zo beslissend en zo goed geweest. De meester van de steekpass...

Bij OHL moeten ze vooral hopen dat er niets gebeurt met hun gouden trio, want zij zijn quasi onvervangbaar. 18 punten... De scepsis voor het seizoen was onterecht. Marc Brys heeft een perfect kader gecreëerd waarin zijn voorlijn kan uitblinken.