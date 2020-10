Spandoekenrel doet flink wat stof opwaaien bij KAA Gent: "Domste zet van het seizoen" & "Met publiek hing dat spandoek er sowieso"

Jess Thorup keerde maandag als coach van Genk voor het eerst terug naar de Ghelamco Arena, waar hij in augustus zijn ontslag kreeg. De fans van de thuisploeg wilden hem met spandoeken in het stadion bedanken voor bewezen diensten maar kregen daarvoor geen toestemming van de club.

Het bracht flink wat commotie teweeg. Uiteindelijk kreeg Jess Thorup de spandoeken -met daarop: "Bedankt voor alles, Jess. Eeuwig respect"- toch te zien omdat de Gent-fans naar zijn hotel gingen. Na de match gaf de Deen aan bijzonder tevreden te zijn met die boodschap (dat deed hij hier).

Discussie in Extra Time

De club koos ervoor om de spandoeken niet te tonen omdat het demotiverend zou kunnen werken voor de eigen ploeg. Het werd zelfs een gespreksonderwerp in Extra Time. Arnar Vidarsson begreep Gent wel. "Hij heeft goed gewerkt als trainer van Gent, maar moet de club de huidige coach niet in bescherming nemen", vroeg de IJslander zich af. "Zoals het nu gebeurd is, bij het hotel, zo vind ik het prima."

Ik denk dat je er als club groter uitkomt als je het zou toelaten.

"Dit is de domste zet van het hele seizoen tot dusver. En ze hebben hun best al gedaan", was Filip Joos streng. "Dit is toch fantastisch wat de fans doen. Het overstijgt voetbal."

"Als er publiek naar de match mocht komen hadden de spandoeken er wel gehangen", merkte Patrick Goots nog op. "Ik denk dat je er als club groter uitkomt als je het zou toelaten", zette Franky Van der Elst een punt achter de discussie.