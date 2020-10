OFFICIEEL: Oud-Heverlee Leuven neemt afscheid van ervaren doelman

Door de komst van twee nieuwe doelmannen kwam Darren Keet niet meer in het stuk voor bij Oud-Heverlee Leuven. De Zuid-Afrikaan kan vanaf heden andere oorden opzoeken.

Romo en Iversen

Darren Keet stond op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League nog onder de lat bij Oud-Heverlee Leuven, maar dat was ook zijn laatste wapenfeit bij de promovendus. Zijn contract is in onderling overleg verbroken, liet de club weten.

"Club en speler kwamen tot het besluit dat er geen toekomst meer weggelegd is voor Keet aan Den Dreef, na de komst van Iversen en Romo", berichtte OH Leuven.

Dat Keet naar een andere club op zoek was -met een 'verborgen' boodschap op zijn kalender- al even duidelijk. Keet was sinds de zomer van 2019 aan de slag bij de club. Tussen 2011 en 2016 verdedigde hij het doel van KV Kortrijk.