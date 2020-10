Bayat ondervindt geen last meer van 'Propere Handen': 3 miljoen euro winst vorig jaar

Business as usual... Mogi Bayat ondervindt nog weinig last van de Operatie Propere Handen. Het Nieuwsblad kon zijn cijfers inkijken en zag dat de omstreden makelaar verleden jaar zo'n 2,9 miljoen euro winst maakte.

Bayat zijn bedrijf Creative & Management Group maakte vorig jaar ­ 4,1 miljoen euro winst. Na aftrek van de vennootschapsbelasting kwam dat uit op 2,9 miljoen. In 2018 moest hij nog anderhalve maand de cel in na beschuldigingen van witwassen en het ontduiken van btw, maar daar heeft hij niet veel last meer van.

De Belgische clubs lieten weten dat ze geen zaken meer met hem zouden doen, maar intussen is gebleken dat quasi iedereen hem weer inschakelt.