Philippe Clement genoot van Antwerp-Tottenham en zwaait met lof voor Great Old: "Ze doen mee voor de titel tot aan het einde van de rit"

Club Brugge en Antwerp hielden de Belgische eer hoog tijdens de Europese midweek. Blauw-zwart baalde na de 1-1 tegen Lazio zelfs dat er meer in zat en een dag later zat Philippe Clement voor de televisie gekluisterd om naar de wedstrijd tussen Antwerp en Tottenham te kijken.

En de trainer van Club Brugge was blij met de 1-0. "Het was een grote avond en propaganda voor het Belgisch voetbal. Het is leuk om Antwerp en enkele jongens zoals Rafa (Lior Refaelov, nvdr.) sterk te zien presteren op Europees niveau en te zien winnen van een ploeg als Tottenham", liet Clement optekenen in zijn persbabbel.

Complimenten voor Leko

"Het is goed voor de Europese coëfficiënt en het tactisch plan van Leko was sterk", ging hij verder over de coach van Antwerp en zijn voorganger bij Club Brugge. "Antwerp heeft een sterk team, een goeie coach en ze zullen tot aan het einde van de rit meedoen voor de titel."

Antwerp is zelfs titelconcurrent nummer 1 voor Clement. "Dat zeg ik al vanaf het einde van de transferperiode. Ze hebben nog meer voetbal in de ploeg dan vorig jaar en de kern is breed. Als je Verstraete en Buta op de bank hebt zitten dan heb je goeie wisselmogelijkheden", besloot hij.