Kompany met lofrede voor Antwerp-speler: "Enorm intelligent, goeie looplijnen, veel energie..."

Vincent Kompany zag donderdagavond uiteraard ook Antwerp uitblinken tegen Tottenham. Zondag zakt The Great Old af naar Brussel. Kompany merkte ook op dat één van zijn ex-spelers een uitblinker was...

Pieter Gerkens speelt al een heel seizoen op hoog niveau, maar stak donderdag nog een tandje bij. "Pieter is een speler die kan renderen in elke ploeg in België. Van de beste tot de slechtste. Hij kan bij Antwerp, Waasland-Beveren en Club Brugge een rol spelen. Hij is een geweldig intelligente speler met fantastisch veel energie en goeie looplijnen. Hij zet het team voor zichzelf", spaarde Kompany zijn lof niet.

Dan blijft de vraag of deze Gerkens niet had kunnen renderen bij Anderlecht. "Zeker, maar op die positie hadden we net zoveel spelers en we zitten niet in een situatie waarin we spelers kunnen stockeren. Hij maakt nu het verschil zelfs bij Antwerp en dat verrast me niet. Ik gun het hem ook. Ik vind het mooi dat hij gelukkig is. Ik had geen twijfel over hem en dat weet Pieter ook."

En Dieumerci Mbokani? Ook hij werd gelinkt aan Anderlecht, maar Kompany trok daar de stekker uit. "Dieu is een wapen dat niemand in de Belgische competitie weet onder controle te krijgen. Maar Dieu heeft ook een ploeg nodig die op hem gebaseerd is. Bij Antwerp heeft hij dat. Bij ons kon hij die positie niet krijgen."