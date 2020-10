Ex-ploegmaat over Mbokani: "Als hij goed in zijn vel zit, één van de beste spitsen van Europa"

Dieumerci Mbokani is kalm aan het seizoen begonnen, maar begint nu op kruissnelheid te komen. Samen met Lior Refaelov vormt hij de tandem die het verschil maakt bij Antwerp. Geen verrassing voor ex-ploegmaat Tom De Sutter...

De Sutter en Mbokani speelden samen bij Anderlecht. "Mbokani was de meest complete voetballer met wie ik ooit heb samengespeeld", is de voormalige spits lyrisch. "Ik heb ook nog met Romelu Lukaku gespeeld, maar dat was aan het begin van zijn carrière. Mbokani was de meest complete. Absoluut. Hij kon álles. Hij was snel, sterk, technisch begaafd, kon koppen,... Het was een plezier om met hem op training in een ploegje te zitten."

De Sutter weet ook hoe Mbokani het best rendeert. "Weet je wat het was, en nog altijd is, met Mbokani? Als die zich ergens goed voelt, zoals nu bij Antwerp en destijds bij Anderlecht, dan is die fenomenaal. Als hij hier en daar misschien een mindere passage kende, was dat omdat hij zich niet honderd procent voelde. Dan was hij niet de Dieu die we allemaal kennen. Maar als hij goed in zijn vel zit, is hij kwalitatief een van de beste spitsen in Europa, vind ik."