Leko heeft het moeilijk met nederlaag: "Als je zo domineert, moet je altijd scoren"

Het trainersvak kent hoogtes en laagtes. Donderdag gewonnen van Tottenham, zondag verloren van Anderlecht... Ivan Leko had het moeilijk met de nederlaag: "Ik kan mijn jongens niets verwijten..."

Leko zag immers ook dat Antwerp grote delen van de match in handen had. "We waren goed, we domineerden", zuchtte hij achteraf. "Het gevoel is dan ook rottig omdat we niks kregen voor die inspanning. Anderlecht was slim en ze scoorden uit een counter. Maar als je 70 procent balbezit hebt, moet je altijd scoren."

De drukke kalender kan daar wel iets mee te maken hebben natuurlijk. "De finesse en de frisheid ontbraken. Maar je moet zo'n match wel afmaken als je zo domineert. We speelden een beetje zoals Anderlecht wil spelen. We verliezen dan ook nog omdat de verdediging op één moment niet goed was."

Leko moest ook keuzes maken. Zo liet hij Juklerod, Haroun en Miyoshi op de bank. "Zij waren niet honderd procent fit. Ik wil altijd met mijn beste team spelen en dit was mijn beste team..."