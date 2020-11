Opvallende statistiek voor Anderlecht na wedstrijd tegen Antwerp: sinds het seizoen 2014/2015 nooit zo weinig balbezit gehad

Anderlecht haalde het dit weekend van Antwerp, maar daarnaast was er een opvallende statistiek voor de ploeg van Vincent Kompany. Sinds het seizoen 2014/2015 had de club nog nooit zo weinig balbezit als in de wedstrijd tegen Antwerp.

Anderlecht won dit weekend met 1-0 van Antwerp. Dankzij deze overwinning klimt Anderlecht naar de zesde plaats in het klassement en staan ze slechts op twee punten van leider Charleroi.

Er viel echter wel een opvallende statistiek te noteren in de wedstrijd, want Anderlecht had slechts 29,5 procent balbezit. Volgens Eleven Sports is het de eerste keer dat Anderlecht zo'n laag percentage balbezit had sinds Opta de data begon te registreren.