Birger Verstraete baalde na "onnodig en onverdiend' verlies in Anderlecht

Omdat Faris Haroun wat rust kreeg, mocht Birger Verstraete opdraven op het Antwerpse middenveld. Hij zag veel de bal, maar even verderop - in de buurt van de zestien - deed Antwerp er te weinig mee.

En dan nog één moment dat ze zelfs een punt uit handen gaven. "We stonden heel de wedstrijd verdedigend goed. Maar ja, dat ene moment. Er was onduidelijkheid wie Zulj moest opvangen en wie Sambi moest opvolgen. Daardoor kan Lokonga 50 meter opdribbelen met de bal. Zo verliezen we onnodig de wedstrijd. Dat heet een zure nederlaag", aldus Verstraete.

Vooraan hadden ze het wel ook moeten afmaken. "We waren niet scherp genoeg in de zestien en onze laatste pass was ook vaak niet goed. Dit is een onnodig en onverdiend verlies."

Al mocht Verstraete wel eens een hele wedstrijd spelen. "Ik kom stilletjesaan weer op niveau. Aan de bal was ik, vooral de tweede helft, al veel beter. Maar ik besef ook dat ik nog een weg af te leggen heb naar mijn beste niveau."