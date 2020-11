De Rouches staan achter hun kapitein: "We dragen onze overwinning aan hem op"

Standard haalde het zondag met 1-0 van KV Oostende. Toch kreeg de club ook te maken met slecht nieuws, want kapitein Zinho Vanheusden moest met de brancard van het veld gedragen worden. Hij heeft een blessure opgelopen aan de knie.

Zinho Vanheusden heeft zondag een zware blessure opgelopen aan zijn knie. Arnaud Bodart, de doelman van Standard, zag het van dichtbij gebeuren. "Ik hoorde het kraken en ik voelde zijn pijn. Hij schreeuwde veel. Ik hoop dat het niet te ernstig is voor hem", vertelde Bodart na de wedstrijd.

Het is jammer voor Vanheusden, want hij was goed aan het spelen dit seizoen. "Hij is echt in goede vorm en hij zei: "Niet nu." We dragen onze overwinning aan hem op", zei de keeper van de Rouches.

Ook Boljevic had een reactie klaar. "Hij is misschien wel onze meest belangrijke speler. Hij is onze kapitein. Het was niet gemakkelijk om daarna verder te doen omdat we ons afvroegen wat er met hem aan de hand was. We wonnen voor hem en houden onze vingers gekruist," aldus de vleugelspeler.