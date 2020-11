Anderlecht is niet meer de enige om negatief record in Europa te hebben: "Nu staan we voor schut"

Dinsdagavond kreeg Olympique Marseille weer slaag in de Champions League. Tegen Porto verloren ze met 3-0 en met dat nieuwe verlies evenaren ze het negatieve record van Anderlecht.

Paars-wit verloor tussen 2003 en 2005 twaalf opeenvolgende keren in de Champions League. Dat werd gisterenavond weer opgerakeld, want Marseille zit nu ook aan dat aantal. “Wij hopen het beeld van ons snel te verbeteren, want nu staan we voor schut”, zei Marseille-trainer André Villas-Boas na de match.

Aan de andere kant is Bayern München ook bezig records te laten sneuvelen. Na de 2-6-zege tegen Salzburg heeft de Duitse topclub nu al dertien matchen op rij gewonnen. Daarmee doen ze nu al veel beter dan Real Madrid, dat tussen 2014 en 2015 tien keer op rij kon winnen.