Vijf weetjes over Jon Flanagan, de nieuwe verdediger van Sporting Charleroi

Jon Flanagan zal met Jules Van Cleemput moeten concurreren voor de rechtsachterpositie bij Charleroi. Maar wie is de nieuwe recruut van Karim Belhocine?

Liverpoolproduct Op zijn 18e maakte Jon Flanagan een droomdebuut bij Liverpool. Hij mocht 90 minuten spelen tegen Manchester City en won met 3-0. Het was het begin van enkele mooie weken. Zware blessure In het seizoen 2012-2013 speelde hij uiteindelijk maar één minuut in het hele seizoen, maar het jaar nadien kwam hij helemaal terug aan de oppervlakte bij Liverpool. Met ook enkele knappe doelpunten onder meer.

De wereld lag aan zijn voeten, maar een zware knieblessure in 2014 strooide roet in het eten. En dus was het opnieuw werk aan de winkel.

Kapitein

Flanagan knokte terug, Klopp bleef fan van hem en gaf hem in maart 2016 opnieuw enkele kansen. Bij eentje daarvan kreeg hij zelfs de aanvoerdersband om de arm.

WK 2014

Flanagan was éénmalig international voor Engeland en bijna had hij het WK gehaald. Hij stond zelfs op de stand-bylijst van Roy Hodgson en greep uiteindelijk net naast de selectie voor de Engelse nationale ploeg.

Lof van ... Cafu

Cafu was onder de indruk van zijn opvolger en ging zelfs met hem op de foto. Dat gebeurde ergens in 2014. Zal Flanagan de Cafu van Charleroi worden?

Me and the legend Cafu pic.twitter.com/wyKASxybiC — jon flanagan (@jon_flan93) May 10, 2014