Na de flirt met Genk: OH Leuven geeft Marc Brys een verbeterd contract

Het was een opmerkelijke keuze: Marc Brys liet Racing Genk links liggen en wil zich op lange termijn engageren voor OHL. Sportief ziet de 58-jarige Leuvenaar enorme mogelijkheden en nu wordt zijn trouw ook financieel beloond.

"Er zijn meer mogelijkheden dan ik dacht. De slagkracht is enorm en ik krijg de kans om daar deel van uit te maken", zo verklaarde Brys de keuze om bij OH Leuven te blijven in plaats van te kiezen voor een Belgische topclub.

Nu krijgt Brys er ook een financiële incentive bij. De T1 en zijn assistenten Verbist, Charaï en Van Lancker onderhandelen momenteel over een aangepast contract volgens Het Nieuwsblad. Brys zijn contract loopt nog tot de zomer van 2022.