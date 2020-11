Nicky Hayen heeft over één ding spijt

Waasland-Beveren was niet ver van zijn eerste clean sheet van het seizoen en drie hele belangrijke punten, maar in het slot werd het alsnog 1-1 in Eupen.

De druk is al een tijdje hoog bij Waasland-Beveren, maar uiteindelijk werd het een 1-1 gelijkspel in de Oostkantons.

"De inbreng van Baby bij hen heeft ons pijn gedaan. Hij heeft onze balans in gevaar gebracht, hij bracht creativiteit bij."

Beste kans

"Maar alles bij elkaar is een puntje hier niet slecht. Er zijn ook al matchen geweest in het begin van het seizoen dat we het nog volledig weggaven."

Toch had Hayen spijt over één zaak: "We hadden de beste kans in de tweede helft. Als Sinani alleen op de keeper kan scoren, dan hebben we misschien de drie punten beet ..."