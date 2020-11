Heel straf! Standard deed het met 3 (en zelfs even met 5) tieners tegen Antwerp

Philippe Montanier stuurde zondag enkele jonkies de wei in tegen Antwerp. Zijn team had het niet makkelijk, maar door erin te blijven geloven keerden ze met een punt op zak terug naar Luik. Bij de Rouches stonden er op een gegeven moment vijf tieners tussen de kalklijnen.

Philippe Montanier zette kersvers Jonge Duivel Nicolas Raskin (19) in zijn basiself en rekende ook weer op Michel Ange Balikwisha (19). Na zijn profdebuut in de Europa League vierde Higo Siquet (18) zijn eerste basisplaats in de Jupiler Pro League.

"Siquet deed zijn job"

De Franse coach van Standard was tevreden met de inzet van zijn manschappen en het feit dat ze de moed niet lieten zakken na de 1-0. Over Siquet: "Hij deed zijn job en zijn corner leverde ons de 1-1 op (afgedwongen en getrapt, nvdr.)."

Maar het bleef niet bij drie tieners. In minuut 64 kwam Abdoul Tapsoba Boljevic aflossen en héél even stonden er zelfs vijf tieners op de heilige grond van het Bosuilstadion. In minuut 81 ging doelpuntenmaker Lestienne naar de kant voor Damjan Pavlovic (19). Een minuut later moest Siquet met krampen vervangen worden.

Straf toch dat Montanier dat durft tegen de ervaren rotten van Antwerp. Met Cimirot en Avenatti zaten er toch twee spelers op de bank die al het een en ander bewezen hebben in de Belgische competitie.

"Hij (Montanier, nvdr.) schenkt ons het nodige vertrouwen, dus willen wij op het veld alles geven voor hem", bedankte Balikwisha zijn coach voor het vertrouwen. Misschien wou de Fransman ook een signaal uitsturen naar zijn 'gevestigde waarden'. Oulare en Carcela vielen immers naast de selectie.