Werk op de plank voor D'Onofrio: Antwerp wil in januari enorme stunt verwezenlijken én Leko hoopt nog steeds op favoriet van bij Club Brugge

Ivan Leko krijgt Antwerp FC stilaan op kruissnelheid. Er moet nog geschaafd worden, maar het stamnummer één wordt gezien als één van de outsiders voor de titel. Luciano D'Onofrio wil in januari alvast stunten.

Volgens onze informatie wil Paul Gheysen niets aan het toeval overlaten. De eigenaar van Antwerp FC en Luciano D’Onofrio zijn het er dan ook over eens dat er tijdens de wintermercato één héél grote naam moet worden aangetrokken.

D’Onofrio houdt de telefoonlijn met Edmilson alvast warm. De voormalige sterkhouder van Standard werd afgelopen zomer al gelinkt aan een transfer naar de Great Old, maar bleef in Qatar. Toch is D’Onofrio ervan overtuigd dat hij de flankaanvaller kan strikken.

Daarnaast blijft Ivan Leko hameren op de komst van Siebe Schrijvers. De polyvalente aanvaller heeft geen zekerheid bij Club Brugge en zou in Deurne een coach terugvinden die onvoorwaardelijk in hem gelooft.

Werk op de plank voor Luciano...