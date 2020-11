Anderlecht stelde al het grootste aantal spelers (30) op van de G5, Club Brugge roteert nauwelijks

De voetbalwereld kreunt hard onder de coronacrisis en als mogelijke gevolgen werd in maart nog gedacht aan kleinere kernen om de budgetten leefbaar te maken. Ploegen die effectief hun kern hebben uitgedund zouden weleens bedrogen uit kunnen komen.

Door de vele besmettingen bij de Belgische eersteklassers lijkt het juist noodzaak om wel een flink gestoffeerde kern te hebben. Als het sportieve boven het financiële primeert natuurlijk. Spelers die in quarantaine gingen moesten op korte termijn vervangen kunnen worden en of het longvirus effecten heeft op de lange termijn is nog niet geweten.

Roteren bij Gent en Anderlecht

Bij de G7 (G5, Charleroi en Antwerp) hebben KAA Gent en RSC Anderlecht respectievelijk 28 en 30 spelers ingezet in deze jaargang van de Jupiler Pro League. Vooral bij paars-wit is dat opmerkelijk hoog, want ze wisselen de Belgische competitie niet af met Europees voetbal. De Buffalo's wel.

Wat beide ploegen wel gemeen hebben is dat het coronavirus bij hen al flink tekeer is gegaan. Bij de Oost-Vlamingen kunnen de twee trainerswissels en het feit dat het elftal zoekende is -met Kaminski, Roef en Bolat werden al drie verschillende doelmannen ingezet- daar natuurlijk ook iets mee te maken hebben.

Bij Standard, waar het coronavirus ook al lelijk heeft huisgehouden, zette coach Philippe Montanier al 26 spelers in. Antwerp (24), Genk (22), Charleroi (21) en Club Brugge (21) deden het met minder spelers.

Te kleine kern?

De cijfers van Club en Charleroi zijn laag. Hun kernen zijn dan ook kleiner en ze zijn voorlopig gespaard gebleven van meerdere blessures tegelijkertijd. Wat als ze met een corona-uitbraakje van een speler of 3, 4 zitten en er ook nog eens een drietal sterkhouders in lappenmand zitten? Hun potentiële basisspelers of doublures kwamen allemaal in actie.

Krijgen ze dat opgelost met hun kleinere kern. Het zijn ook de twee clubs die deze zomer minder actief waren op de transfermarkt. Schakelen ze in januari een versnelling hoger? Dan is de lijst met potentiële basisspelers bij Antwerp en Genk langer.