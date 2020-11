Luc Nilis gelooft in remonte van Anderlecht en haalt één speler eruit: "Doet het zeker niet slecht"

Luc Nilis zit nu een week zonder job nadat hij ermee ophield in Turkije. De flamboyante aanvaller hoopt nu wat dichter bij huis aan de slag te kunnen.

Luc Nilis was te gast bij de podcast Midmid en werd daar gevraagd naar de situatie over zijn ex-ploeg Anderlecht. De voormalige speler van paars-wit ziet dat Anderlecht opnieuw uit het dal aan het kruipen is waar ze vorig jaar in zaten.

"Ze zijn eindelijk weer op de goede weg", klinkt het bij Nilis. "Wat ik van Nmecha vind? Hij doet het zeker niet onaardig, maar is meer een targetspits. Een spits staat er om te scoren", is de mening van de (spitsen)trainer.