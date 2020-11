Beerschot-middenvelder kanshebber Gouden Schoen? Rapha Holzhauser reageert

Rapha Holzhauser brak dit seizoen helemaal door bij promovendus Beerschot. De middenvelder liet dit seizoen meermaals zijn klasse zien. Kandidaat Gouden Schoen? "Dat is een eer", reageert de Oostenrijker.

Beerschot staat na aantrekkelijk voetbal op plaats drie in het klassment. Rapha Holzhauser liet al negen keer de netten trillen en gaf de meeste assists (7) in de Belgische competitie.

What. A. Year.

De laatste weken zien steeds meer mensen de Oostenrijker als kandidaat Gouden Schoen. Nu reageert Holzhauser ook zelf op deze geruchten: “Dat is een eer voor mij en voor Beerschot. Ik ben blij met mijn prestaties maar vooral met die van het team. Wat we het voorbije jaar gepresteerd hebben is ongelooflijk. We zien wel waar dit eindigt.”

Dat vertelde hij in een interview met Beerschot. Zondag publiceert de club 'What. A. Year.' op sociale media. Daarin verzamelen ze vier afleveringen waarin Beerschot-trainer Hernan Losada, Mike Vanhamel, Tom Pietermaat en Rapha Holzhauser getuigen over het voorbije jaar.