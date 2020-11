RWDM speelt een hele helft met tien man, maar haalt het wel van Lierse Kempenzonen

Deze middag stonden RWDM en Lierse Kempenzonen tegenover elkaar in 1B. Het zag er bij de rust niet goed uit voor de thuisploeg, want Rommens werd van het veld gestuurd met een rode kaart, maar in de tweede helft konden ze met 10 man 2 keer scoren. Het werd uiteindelijk ook 2-0.

Er staat dit weekend internationaal voetbal op het programma, maar ook in 1B wordt er gevoetbald. Deze middag speelden RWDM en Lierse Kempenzonen namelijk tegen elkaar. In de eerste helft liet vooral Nicolas Rommens van zich horen. Hij mistte een penalty en net voor de rust kreeg hij een rode kaart. Lierse Kempenzonen dus in het voordeel, maar in de tweede helft sloeg RWDM met tien man alsnog toe. Leonardo Rocha en Abdoul Karim Dante zorgden voor de doelpunten. Door de 2-0 overwinning staat RWDM nu op de derde plaats met 15 op 30. Lierse Kempenzonen volgt op de zesde plaats met 10 op 30.