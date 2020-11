"Ik heb Kompany zien uitgroeien van jeugdspeler zonder palmares tot coach. Het deed me iets om uit elkaar te gaan met Anderlecht"

Eind september nam RSC Anderlecht afscheid van Kristof Sas. De clubdokter werd na vijftien jaar dienst afgeserveerd op Neerpede. Hij doet zijn verhaal.

“We zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan”, aldus Kristof Sas in Het Nieuwsblad. “Op mijn werk hadden ze niets op aan te merken. Ik heb dan ook met niemand van de club een probleem. Je zal me als fan nog zien in het Lotto Park.”

Toch deed afscheid nemen pijn voor Sas. “In mijn beginjaren bij Anderlecht was Vincent Kompany een jeugdspeler zonder palmares. Ik heb hem zien evolueren en we hebben samen een hele weg afgelegd. Het deed me wel iets om uit elkaar te gaan.”