Wie kent hem? Ex-speler van KV Mechelen zadelde Jonge Duivels met enorme kater op

De Jonge Duivels kunnen het EK vergeten. Er werd nochtans twee keer gewonnen van topfavoriet en uiteindelijke groepswinnaar Duitsland, maar zure nederlagen in Moldavië (1-0) en Bosnië (3-2) deden hen de das om.

België begon nochtans uitstekend aan de match na een doelpunt van De Smet en een mogelijkheid om de score te verdubbelen werd niet verzilverd. In drie dolle minuten gingen de Bosniërs op en over de Jonge Duivels om in de tweede helft de boeken helemaal toe te doen.

Onze jonge landgenoten hadden nochtand het meeste balbezit en het meeste talent in de rangen, maar de overgave van de Bosniërs om een resultaat neer te zetten was simpelweg groter. Dat zagen we in Moldavië ook al.

Bovendien werden de foutjes achterin genadeloos afgestraft. De 1-1 kwam van de voet van een 20-jarige winger die zich maar al te graag wou laten gelden tegen België. Van juli 2018 tot januari 2020 lag hij immers onder contract bij KV Mechelen, zonder ooit 1 minuut te spelen voor de hoofdmacht van Malinwa.

Begin dit jaar verkaste hij naar het Servische Cukaricki, waar hij zijn profdebuut kon vieren. Hij scoorde zijn eerste en voorlopig enige doelpunt in clubverband tegen topclub Rode Ster en nu is hij ook voor het eerst trefzeker bij Bosnië U21. Een mooie revanche dus, al draagt Bosnië hetzelfde lot als de Jonge Duivels: geen EK.