Het loon van Preud'homme én de spelers van Bayat? 'Standard weet héél goed waar de schulden vandaan komen'

Standard zit in een financiële storm. De Luikse topclub moet 51 miljoen vinden om volgend seizoen een licentie te krijgen. Ondertussen lekker er steeds meer details over de oorzaak van die schuldenberg uit.

We schreven eerder deze week al dat de loonlast hét grote probleem is van Standard. De Rouches betalen hun spelers naar de standaard van Club Brugge, maar hebben er het geld niet voor. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Sport/Voetbalmagazine onderzocht de Luikse boeken en kwam tot de vaststelling dat de loonlast in de Vurige Stede onder Michel Preud'homme enorm is gestegen. In cijfers: van 29 miljoen euro naar zo'n 39 miljoen euro.

Dat heeft verschillende redenen. Vooreerst had MPH een méér dan pittig loon. Daarnaast werden de spelers die hij heeft gehaald - of moeten we zeggen: Mogi Bayat heeft gehaald? - heel goed betaald.

Niet dus

Maar waarom liet Bruni Venanzi het tot dat punt komen? Wellicht dacht de voorzitter van Standard dat Preud'homme voor prijzen en dus prijzengeld zou zorgen. En dat de investeringen zichzelf zouden terugbetalen. Niet dus.