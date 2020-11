🎥 Anderlecht toont beelden van Adrien Trebel: middenvelder werkt hard aan terugkeer

Adrien Trebel was goed begonnen aan het nieuwe seizoen bij Anderlecht, maar na het bezoek aan Waasland-Beveren op de zesde speeldag kwam de middenvelder niet meer in actie.

De 29-jarige Trebel deed het goed in het begin van het seizoen. Zo was hij al goed voor 2 doelpunten en 2 assists in 5 wedstrijden. Na de zesde speeldag kwam de Franse middenvelder echter niet meer in actie.

Trebel kampt namelijk al enkele weken met een blessure aan de knie. Anderlecht toonde deze middag echter hoopgevende beelden voor de supporters op Twitter, want hij lijkt hard te werken aan zijn terugkeer.