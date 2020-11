Amateurvoetbal hervatten zonder heropening van de kleedkamers? Dokter ziet geen probleem

In december mogen de amateurclubs in principe weer beginnen trainen en in januari wordt de herstart van de competitie verwacht. Maar wat met de sluiting van de kleedkamers in combinatie met mogelijke vriestemperaturen. Dokter Thomas Mathieu ziet er weinig problemen in.

Dr. Mathieu is zelf ook amateurvoetballer en ziet geen graten in een hervatting. “Men zou moeten hervatten zónder de kleedkamers te heropenen. Concreet betekent dit in voetbaltenue toekomen, met een mondkapje op tot de training, opwarming of wedstrijd begint. Daarna het mondmasker meteen weer op en naar huis", zegt hij in GvA. Kou, regen en slijk... En toch achteraf niet meteen kunnen douchen. "Het gaat erom dat je na de inspanning geen verkoudheid ­opdoet en voorkomt dat je ­lichaamstemperatuur te snel daalt. In de winter houdt dit in om na de sportinspanning onmiddellijk een droog shirt aan te ­trekken en goed ingeduffeld in de auto te stappen en naar huis te ­rijden. Daar neem je onmiddellijk een warme douche of een bad, en klaar."