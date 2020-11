Slimme jongen, die Verschaeren: "Ik wil eerst titels winnen en Champions League spelen"

Anderlecht is al maanden aan het discussiëren met de entourage van Yari Verschaeren. In tegenstelling tot de andere jeugdproducten heeft de Rode Duivel zijn contract nog niet verlengd. Maar nu zit er schot in de zaak.

Volgens HLN moet de zaak voor Kerstmis beklonken zijn. Verschaeren heeft wel nog een contract tot 2022, maar Anderlecht wil dat dolgraag openbreken. Wel kunnen ze hem geen salarisverhoging voorleggen door de financiële situatie, maar Verschaeren kan wel verleid worden door het project dat ze hem voorleggen. Hijzelf wil graag blijven en liet dat ook merken. "Ik droom ervan titels te winnen met de club van mijn hart en hier Champions League te spelen. Daar werken we elke dag voor. Als ik op een dag vertrek, is het door de grote poort."