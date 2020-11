Voorspelbare keeperssituatie bij Gent? Ervaringsdeskundige knikt: "Dat riep vragen op bij mij"

AA Gent heeft dit seizoen al iets meegemaakt met zijn doelmannen. Geen enkele ging vrijuit. Philippe Vande Walle, ex-keeperstrainer van de Buffalo's, pleit voor een vaste hiërarchie. Maar hij zag deze situatie ook wel aankomen.

"Ik was wel verbaasd door de gebeurtenissen rond Thomas Ka­minski", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Eigenlijk kon je hem op geen enkele blunder betrappen. Vorig seizoen had hij ook een belangrijk aandeel in het topseizoen van de Buffalo's. Ergens begrijp ik wel dat hij snel andere oorden opzocht en naar Engeland vertrok. Want ik vond het bizar dat hij na één mindere match al op de bank belandde ten voordele van Davy Roef."

En dan ging Gent voor Sinan Bolat... “Ik vermoed dat de aanwezigheid van Wim De Decker en Laszlo Bölöni daarin een rol heeft gespeeld. Maar toen je Bolat haalde, die Europees nog geschorst was, wist je dat je nog een beroep zou moeten doen op Roef. Dat riep bij mij vragen op.”