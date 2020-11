Romelu Lukaku met fenomenale cijfers zelfs naast Cristiano Ronaldo: onmisbaar en op het maximale van zijn kunnen

Ook tegen Denemarken deed Romelu Lukaku opnieuw de netten trillen. En zo zit hij nu al aan 40 goals onder Roberto Martinez bij de nationale ploeg. Niemand doet beter in de wereld. En het einde is nog niet in zicht.

34 goals en 6 assists vorig seizoen bij Internazionale in 51 wedstrijden, ondertussen ook al zeven goals in acht wedstrijden dit seizoen. Lukaku is op de top van zijn kunnen en ook coach Antonio Conte is - net als Roberto Martinez overigens - méér dan onder de indruk. "Hij heeft nog een geweldige progressiemarge, hij kan bij de allerbeste spitsen ter wereld komen", aldus Conte. Weinigen kunnen zich nog meten met Lukaku heden ten dage. Niet op internationaal gebied en ook niet in de competitie. Het is echt wonderbaarlijk wat hij laat zien, ook bij de nationale ploeg. Zijn twee goals tegen Denemarken waren tekenend. Net als zijn verdedigend werk. Hoe hij deze week ook af en toe de tegenstand een doelpunt ontzegde en steevast blijft werken: Lukaku zagen we eigenlijk nog nooit sterker. En hij weet zelf ook dat hij in de 'prime' van zijn voetballeven zit. Een echte topspits was wat de Belgen vroeger nog wat misten, toen Hazard en De Bruyne ook al dartelden verder. Nu is Lukaku al enkele jaren de onbetwistbare nummer 1. En met recht en reden. 57 goals in 89 interlands? Dat is waanzin. Maar 45 in de laatste 46 interlands? Dat maakt het nog straffer. En sinds Martinez aan boord is bij de Rode Duivels doet niemand ter wereld beter dan hem als international: Ronaldo 40

Lukaku 40

Mitrovic 32

Lewandowski 28

Kane 27